鄭文燦臥室暗櫃藏678萬　財源不明罪另辦

檢方指出，7月29日在鄭文燦台北住處，搜出新台幣678.5萬元現金。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月27日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見至今第48天。桃園地檢署今天下午依《貪污治罪條例》起訴鄭等11人，檢方指出7月29日曾在鄭台北住處搜出新台幣678.5萬元現金，7月11日也在鄭的助理施彥廷家中搜出87萬9590元。



桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍今日下午召開記者會表示，鄭文燦涉貪案經動員多名檢察官、檢察事務官及調查官團隊辦案，調詢及訊問131人次，執行搜索40處，並扣得相關筆記本、電腦等證物，在被告鄭的台北居處搜出現鈔678萬5000元，此部分因涉犯財產來源不明罪，將另行偵辦。



康惠龍表示，檢方7月29日搜索鄭文燦的台北市居所，在主臥室邊柱旁暗櫃內，發現2個上鎖保冷提袋，內各藏有400萬元和278.5萬元現金，共計678.5萬元。桃園地檢署認定鄭將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，有辱官箴，惡性甚重，且矢口否認犯行，一再狡詞飾卸，毫無悔意，向桃園地院建請從重判處有期徒刑12年。



根據桃園地檢署的起訴書指出，鄭文燦犯行時為桃園市市長，位高權重而動見觀瞻，身受國家俸祿，當應清廉自持，善理市政。竟罔顧選民所託，收受賄賂後，護航、附和特定私人進行本件土地變更開發，與行賄者裡應外合，將職務行為裁量權限，全權交託依行賄者之所願，將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，有辱官箴，惡性甚重。



檢方也還原鄭文燦收受賄賂花用近1年後卻突然湊款交還的緣由表示，鄭因得知被告廖男等人遭司法監聽，且被告廖男等人不斷追問後續處理情形，並四處張揚，請託關係協助停止通訊監察事宜，擔心遭受被告廖男等人牽連，致收賄情事東窗事發，遭受法辦，始不得不為，以免落人口舌，然其竟反執此為己詭辯，無視其上揭歷歷在案之客觀事證，一再狡詞飾卸，毫無悔意。考以本件係高達500萬元犯罪所得之鉅額收賄，與邇來之審判實務相類案件刑度相較後，建請予從重判處有期徒刑12年。