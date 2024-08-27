屏東議長周典論為郭台銘連署　一審判4年

屏東地方法院今天下午開庭宣判周典論案。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍屏東縣議長周典論涉違法替鴻海創辦人郭台銘參選2024收連署書案，屏東地方法院今天宣判周典論有期徒刑4年、褫奪公權6年，併科罰金新台幣500萬元，並沒收490萬1千元及2萬9200元共兩筆。周典論對於判決結果表示遺憾，將會上訴，悍衛清白。



屏東地方法院今天下午兩點半進行宣判，依違反《“總統”“副總統”選罷法第87條》第一項第二款，判決周典論有期徒刑4年、褫奪公權6年、併科罰金新台幣500萬元，沒收490萬1千元，及2萬9200元。



周典論去年9月在新園鄉住處，陸續交付共新台幣500萬元給同黨的潮州鎮長周品全，為郭台銘參選“總統”連署，每10份連署書5000元。檢方去年12月偵辦起訴，收押逾7個月後，上月12日裁定以150萬交保，今天宣判。被告周典論方今天都沒有派人到場。



周典論稍早透過屏東縣議會傳達文字回覆。周典論表示，對於屏東地方法院的判決結果表示遺憾，指出檢調將工作費用，當成是購買連署書的費用來辦，以及檢調偵辦內容中竟然出現“上面指示”等對話內容，引發各界聯想，致使檢調偵辦之意圖備受質疑。但他仍深信台灣的司法仍是公平、公正的，他將委請律師提出上訴，捍衛自己的清白，也相信司法最後一定能還給他公道。

