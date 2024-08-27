鄭文燦律師涉洩密遭起訴　檢方求重刑

游琦俊在鄭文燦第二次獲交保繳交保釋金時，忍不住回眸對媒體鏡頭露出一抹神秘微笑。（中評社 資料照） 中評社桃園8月27日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見，至今已邁入第48天。桃園地檢署今日下午依《貪污治罪條例》起訴鄭等11人，包括鄭的委任律師游琦俊也因涉嫌洩密罪遭起訴，檢方痛批游視法官依司法賦權的裁定諭示為無物，建請法院予以從重量刑。



鄭文燦涉貪案找來包括陳永來、游琦俊和鄧翊鴻等3大咖律師幫忙辯護，游曾受到前“法務部長”邱太三委託，對名嘴黃越宏提告妨害名譽勝訴。7月9日鄭第二次召開聲押庭獲新台幣1200萬元交保後，游在半小時內湊足現金700萬元辦理保釋，在桃園地院交保釋金前，還忍不住回眸對媒體鏡頭露出一抹神秘微笑。



但根據桃園地檢署的起訴書指出，游琦俊在7月6日鄭文燦首度獲得500萬元交保後，曾到鄭的桃園中正路住處，將鄭在羈審查程序中取得的檢方羈押聲請書及後附理由書紙本，交付給鄭的助理施彥廷，讓施有機會觀覽、復印該羈押聲請書及後附理由書，且最後還被施另行復印後自行留存。



桃園地檢署認定游琦俊受託辯護時，除已深知證人施彥廷為該案重要證人，且於聲押庭上，承審法官亦明白諭示不得有洩密作為，仍於聲押庭後之當日，即行外洩上載犯罪事實之重要聲押卷證予證人施，視法官的司法賦權之裁定諭示為無物，並矢口否認犯行，建請法院予以從重量刑。