鄭文燦被起訴　黃國昌喊話要向上追查

針對鄭文燦被起訴，白委黃國昌在臉書發文表示看法。（照:黃國昌臉書） 中評社台北8月27日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，今天被桃園地檢署起訴貪污案，具體求刑12年。對此，台灣民眾黨籍“立委”黃國昌表示，針對檢調的陳述，認為土地開發案絕非鄭文燦一人可以完成，應該向上追查。但起訴的範圍仍僅止於鄭文燦，至於案子為何整整壓了七年，則是連提都沒有提！



針對起訴書內容，黃國昌表示，檢調詳細描述鄭文燦收了新台幣500萬元辦事，以及如何為富商權貴提供地方中央一條龍的農地變更，都與他先前質詢所揭露過的內容一致。



黃國昌指出，“法務部長”鄭銘謙曾在“立法院”說“證據到哪裡就辦到哪裡”，只是在講空話！更讓人質疑，防火牆是否早就已經設好？



黃國昌表示，新潮流大阿哥鄭文燦雄厚的“政治實力”，也在本案中表露無遺！除了可以大剌剌地跟廖俊松說“國發會我講好了”，還能“掌握”廖俊松遭監聽並稱自己有看到監聽譯文，政治黑手赤裸裸伸向司法，難怪人民對司法的信心直直落！



黃國昌也提到，起訴書記載鄭文燦在得知廖俊松遭到監聽後，除了返還500萬賄款以外，還一同把另外收受600萬不法的政治獻金也交還廖俊松；今年7月底鄭文燦台北的住處遭搜索，又另外遭查扣678萬5000元，不禁令人“肅然起敬”。原來，當民進黨的大官，隨隨便便家裡就有個上百上千萬現金，真的是“新台幣淹腳目”！



黃國昌認為，面對此一臭不可聞的貪腐弊案，絕不能因為鄭文燦已經被起訴，就想到此為止。到底是誰洩密、案子又為何一壓壓七年，一定要查清楚。否則，賴清德向民眾承諾肅貪是政府的重要工作，再次淪為一場大笑話！