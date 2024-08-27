賴執政百日　萬里老家轉型為紀念館撇爭議

左起民進黨新北市議員張錦豪、賴清德鄰居尤武吉、民進黨發言人、新北市議員戴瑋姍。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北8月27日電（記者 張穎齊）賴清德位於新北市萬里區中福路84號老家去年大選前爆出是違章建築，遭揶揄為“賴皮寮”。賴清德就職百日當天，這座老宅以“萬里礦工生活紀念館”面貌現身，供公益使用，對外開放。改建維護費用由賴家支付，後續將交付公益信託，相關活動則委由新北市瑪鋉環境保護協會辦理。



“萬里礦工生活紀念館”將結合周邊的“萬里六坑事務所”、“萬里六坑煤礦口”，形成“萬里礦工生活紀念園區”文史導覽路線。賴清德老家開放時間為每周五、六、日，分上下午預約制，一天有四個梯次、上下午各兩梯次；每梯次10人進入參觀。



民進黨發言人、新北市議員戴瑋姍、新北市議員張錦豪27日主持“萬里礦工生活紀念館啟動說明記者會”，出席者包括新北市萬里區中幅里長謝嘉陽、82歲老礦工尤武吉、78歲廖福章等當地鄰居鄉親、還有新北市瑪鋉環境保護協會成員等。



賴清德老家去年12月選前經新北市政府地政局清查，該門牌建物無使用執照、建物登記及稅籍證明等合法證明資料，復經工務局現場勘查並比對空照圖，應屬2009年6月25日前之違建。由於該地區從1981年2月15日發布實施北部區域計劃後，才開始實施建築管理，如果建物所有人能提出相關佐證資料，證明該建物在1981年2月15日前已經存在的事實，就可以依“新北市政府核發合法房屋證明處理要點”提出申請，認定為合法房屋。

