海洋對話落幕　台日漁業協議海域未達共識

第六屆“台日海洋事務合作對話”26日、27日在台北舉行，由蘇嘉全與大橋光夫代表開幕致詞。（中評社 資料照） 中評社台北8月27日電（記者 黃筱筠）第六屆“台日海洋事務合作對話”會議於26日在台北登場，經過兩天會議討論，台“外交部”發布新聞稿指出，在漁業領域方面，雙方就“台日漁業協議”共同合作海域及其他關心海域等議題持續溝通與協商，尋求台日漁業合作關係進一步發展。



近期相繼發生基隆籍“福洋266號”漁船、宜蘭籍“富申號”漁船，因被指越界捕撈，遭日本扣押，在繳款後才得以放人放船。但台日海洋事務合作對話，並未對台日漁業合作海域達成共識。



會議台灣方面由台灣日本關係協會、“外交部”、“海洋委員會”、“海巡署”、“海洋保育署”、“國家海洋研究院”、核能安全委員會、“農業部漁業署”、“國家科學及技術委員會”等機關派員組團與會，並由台灣日本關係協會會長蘇嘉全擔任團長。日方由日本台灣交流協會、外務省、海上保安廳、水產廳、文部科學省及環境省等機關人員出席，並由日本台灣交流協會會長大橋光夫擔任團長。



這次會議台日雙方就海上安全合作、海洋環境保育合作、漁業合作及海洋科學合作等共同關切事項坦誠交換意見，雙方都認為持續對話至為重要。針對台日海洋科學合作，雙方同意就具合作潛力的議題透過各式對話持續進行意見交換。



在漁業領域方面，雙方就“台日漁業協議”共同合作海域及其他關心海域等議題持續溝通與協商，尋求台日漁業合作關係進一步發展。



在海洋環境方面，雙方同意在台日海洋廢棄物應處合作備忘錄架構下持續進行專家學者對話及技術交流，務實推動海洋廢棄物治理及海洋污染防治合作。



在海上安全合作方面，雙方海巡機關將持續推展與深化合作。



雙方另同意第七屆“台日海洋事務合作對話會議”將於明年擇期在日本召開。

