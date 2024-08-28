莊伯仲：國民黨主席與2028人選應同一人

前國民黨文傳會主委、中國文化大學新聞系教授莊伯仲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月28日電（記者 楊騰凱）針對中國國民黨主席改選議題，前國民黨文傳會主委、中國文化大學新聞系教授莊伯仲向中評社分析，為了避免雙頭馬車，下任國民黨主席與2028參選人最好是同一人，好讓競選總部與中央黨部合作更密切。假設台中市長盧秀燕有意挑戰2028，確實可以考慮先選黨魁。



莊伯仲是美國韋恩州立大學（Wayne State University）傳播學博士，專長為政治行銷、網路傳播、新聞學，曾任中國文化大學新聞系系主任、中央通訊社監事、國民黨文傳會主委兼發言人。現為中國文化大學新聞系專任教授。



莊伯仲表示，這要從國民黨的歷史看起，傳統上國民黨主席就是“總統”兼任，包括兩蔣時代都是如此，因為國民黨過去是以黨領政，透過黨來領導政權，所以黨主席必然要由“總統”兼任。即便到了民主化時期，李登輝一樣兼任黨主席，就是為了避免黨務、政務出現雙頭馬車的情形，屆時黨的角色可能會弱化，變成選舉機器。



莊伯仲指出，馬英九2008年當選“總統”時，國民黨主席是吳伯雄，即便馬英九一度承諾不接黨主席，最後仍然必須兼任。就連蔡英文在2016年選前也曾說不會兼任黨主席，但後來還是接下主席職務，這是大環境使然，不能怪馬、蔡不守信用。因為黨主席與“總統”若不是同一人擔任，一方面有雙頭馬車疑慮，另一方面也很難做到以黨輔政，難道還要黨主席、“總統”兩人天天開會，傳訊息傳不完？這不可能。



莊伯仲表示，所以黨主席由“總統”兼任是政治環境下的必然結果，回到盧秀燕身上，如果盧有心要參選2028，那麼明年先參選國民黨主席，或許是她可以考慮的方向。回頭看國民黨2020、2024兩屆大選，2020參選人韓國瑜、2024參選人侯友宜都沒有兼任黨主席，難免中央黨部與競選總部會有扞格不入的問題。

