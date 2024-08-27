TVBS民調：賴清德上任百日滿意度40%

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北8月27日電／賴清德上任今天滿百日，TVBS民調中心發佈《賴清德就職一百日滿意度民調》顯示，對於賴清德執政百日以來的表現，有40%民眾表示滿意，32%表示不滿意，另外有28%民眾未表示意見。與蔡英文就職百日的39%相當，也與馬英九就職一百日的41%差距不大，但明顯低於陳水扁就職三個月時的59%。



賴清德過去支持“台獨”的形象，讓部分民眾擔心兩岸關係在賴清德執政後會有所惡化。民眾對於“賴政府”這段期間處理兩岸關係的表現，46%民眾表示不滿意，高於表示滿意的41%，另外有14%沒有意見。相較於過去調查，“賴政府”處理兩岸關係的滿意度41%，低於馬政府就任一百日時的48%，但高於蔡政府的36%。



民調交叉分析顯示，20－29歲（37%：35%）與50－59歲（42%：41%）民眾，滿意度與不滿意度差距不大，意見較為分歧；民進黨認同者有八成以上（82%）滿意賴清德的表現，僅5%不滿意；但國民黨認同者有66%感到不滿意，僅8%滿意，26%沒意見；民眾黨認同者則有53%不滿意，21%滿意，另外26%沒有表示意見。中立民眾不滿意的比例為29%，高於滿意的22%，近五成（49%）沒有表示意見。



在賴清德的信任度方面，半數（50%）民眾表示信任賴清德，38%表示不信任，另外13%未表示意見。與蔡英文上任一百日時的信任度（54%）相較，民眾對賴清德的信任度略低4個百分點。



年齡交叉分析發現，50－59歲民眾不信任的比例為48%，高於信任的43%，其餘年齡層則都是信任的比例高於不信任。

