甲仙芋筍節8/31巨型裝置偶泥登場迎客

“2024甲仙芋筍節”31日登場，“大橋偶泥”攀爬在甲仙大橋上，迎接各地遊客。（甲仙時光臉書） 中評社高雄8月27日電／2024“甲仙芋筍節”即將在8月31日登場，今年除了超大型氣偶“大橋偶泥”攀爬在甲仙大橋上，迎接各地遊客，也首度推出“甲仙貓元年”，以貓巷區為主，增加許多創意裝置，要讓遊客來甲仙為之驚艷。



“甲仙芋筍節”是甲仙區的年度盛會，除了行銷甲仙三寶“芋、筍、梅”三大特產，為吸引更多家庭遊客參與，今年打造了親子嘉年華，規劃許多有趣的主題活動，另外，也邀請商圈夥伴及社區團隊共同參與，呈現豐富多元特色。



由於大型充氣玩偶廣受遊客熱烈歡迎，今年“甲仙芋筍節”當然也不會缺席，除了“大橋偶泥”攀爬在甲仙大橋，模樣討喜外。另外，帶紫帽，揹相機“充氣甜湯”以及露出貓爪子的“貓巷貓屁屁”兩個大型氣偶也會放置在會場內及貓巷區，讓往來遊客可以隨時打卡拍照，留下甜蜜回憶。



今年“甲仙芋筍節”除了安排甲仙大田社區的女子官將首等10多個精彩的在地社區特色表演、原民歌手演出，小丑魔術表演外，也設置大型氣墊遊樂設施，讓小孩盡情放電。另外，也在甲仙國小，規畫戲水區與闖關區，歡迎大人小孩一同闖關與體驗玩水消暑的樂趣，現場安排許多特色市集攤位，讓民眾品嘗甲仙地方特色美食及農特展，一同領略山城風情。