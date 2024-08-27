老鼠會式替郭台銘連署遭判4年　周典論上訴

國民黨屏東縣議長周典論。（中評社 資料照） 中評社屏東8月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍屏東縣議長周典論去年大選期間替鴻海創辦人郭台銘進行參選連署，因涉嫌以“老鼠會方式拉人連署”，屏東地方法院27日判處有期徒刑4年，褫奪公權6年，併科罰金新台幣500萬元。周典論委請律師提出上訴捍衛清白，屏東縣議會表示褫奪公權部分未定讞前不影響民代資格。



對於屏東地方法院的判決結果，周典論僅透過文字回覆表示遺憾，他指出檢調將工作費用，當成是購買連署書的費用來辦，以及檢調偵辦內容中竟然出現“上面指示”等對話內容，引發各界聯想，致使檢調偵辦之意圖倍受質疑。但他仍深信台灣的司法仍是公平、公正的，他將委請律師提出上訴，捍衛自己的清白，也相信司法最後一定能還給他公道。周典論女兒周芸均接受媒體電訪時表示“謝謝大家關心，判決結果非常不公平，爸爸是清白的，會再上訴。”



周典論因涉違法替鴻海創辦人郭台銘參選2024收連署書案，屏東地方法院27日下午2時30分進行宣判，依違反《“總統”“副總統”選罷法第87條》第一項第二款，判處被告周典論處有期徒刑4年、褫奪公權6年、併科罰金新台幣500萬元，罰金如易服勞役，以罰金總額與1年之日數比例折算，另外沒收扣案與未扣案的賄賂金額分別為490萬1000元及2萬9200元。



判決書指出，周典論為現任屏東縣議會議長，為求郭台銘、賴佩霞能達到2024大選連署門檻，分別於去年9月1日、18日各交付150萬元、350萬元，共計500萬元給屏東縣潮州鎮長周品全，並告知周品全以老鼠會方式拉人、1票500元，周品全遂囑託並交款予陳亮源，陳亮源再囑託黃孝義，終由黃孝義及其妻潘孟楹自去年9月22日起交付賄賂各200元予連署人黃、黃、趙、鄭等4人，使其等為郭台銘、賴佩霞連署，黃孝義、潘孟楹亦因自行出具及蒐集上述連署書而取得陳亮源交付之賄賂。