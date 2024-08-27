盧秀燕紀念鄭成功聖誕　祈求族群融合

盧秀燕出席大甲國姓廟鄭成功400周年聖誕紀念活動，並頒贈“志延明祚”匾額誌慶。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月27日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天下午出席大甲國姓廟鄭成功400周年聖誕紀念活動贈匾，她致詞指出，鄭成功在台灣建立華人社會，帶領大陸各地先祖渡台生根，為台灣漢人文化的奠基者，其功績連分屬不同政權的康熙皇帝都尊敬，足見鄭成功貢獻超越政權界線，我們對建設台灣的先賢先烈，無論是哪個世代、族群都要緬懷，祈求族群融合、盛世和平。



大甲鐵砧山國姓廟為全台第一座以“國姓”命名的鄭成功廟宇，成立於1947年，為台中海線鄭成功信仰廟宇，27日下午舉辦“鄭成功400周年聖誕紀念活動”，盧秀燕率市府團隊前來致意，並頒贈“志延明祚”匾額誌慶。



盧秀燕致詞表示，今年是鄭成功400周年聖誕，大甲鐵砧山國姓廟是明鄭信仰的指標廟宇，因此她親自出席向鄭成功國姓爺致意。363年前，鄭成功37歲，帶領2萬多名官兵渡過台灣海峽到台灣，將荷蘭人打敗趕走，讓台灣人非常感念，鄭成功也獲得開台聖王的美名。



盧秀燕說，鄭成功不僅開台，並帶動往後4百年來，大陸各地先祖一波波渡海來台開墾，在台落地生根、傳承綿延。鄭成功在台建立了華人社會，讓漢文、漢語成為台灣重要的文化語言之一，鄭成功也很重視經濟發展，在台灣推動的官兵屯田制度，官兵不但需要保家衛國，也要與民眾駐地耕田、生產糧食，使得台灣成為富庶之地，吸引更多人移入台灣，族群也因此在台融合安居。