鄭文燦是否續押？桃園地院將連夜開庭

鄭文燦的委任律師陳永來在下午3時許到桃園地院閱卷。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月27日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見，至今已邁入第48天。桃園地檢署今日下午依《貪污治罪條例》起訴鄭等11人，並對鄭具體求處重刑12年。桃園地院將在今晚連夜召開移審庭，決定鄭是否交保或續押，而鄭的委任律師陳永來也在下午3時許就到桃園地閱卷。



鄭文燦今日遭桃園地檢署起訴並具體求處重刑12年，根據規定，被告遭檢方起訴後將移審地院，若被告遭收押，地院照規定須在被告被起訴後再次召開移審庭來決定是否續押。對此，桃園地院指出，鄭文燦等人所涉貪污等案件，由廖奕淳法官（群股）擔任受命法官，本件貪污案之卷證甚多，須待閱卷後才能進行移審的訊問，移審庭的開庭時間未定。



據瞭解，鄭文燦在今日上午10時就被桃園地院從桃園看守所提審，等候移審庭確認是否交保或續押，而鄭的律師原並不知道鄭今日要被起訴，一早仍到桃園看守所準備辦理律見，後才被告知鄭已遭提審。而在鄭遭起訴後，鄭的委任律師陳永來也在下午3時許就到桃園地院閱卷，面對媒體詢問是否有信心交保時，陳只點頭微笑致意說“我先閱卷”，沒有多做說明。



桃園地院表示，受命法官廖奕淳今日原本就有排定庭期，要等廖原訂的庭期審理結束後，再進行閱卷，閱卷後才能進行移審程序，但依照規定，檢方起訴被告移審後，當天一定要召開移審庭，所以今日得連夜開庭。