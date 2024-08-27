趙少康諷侯若承諾補助款給柯　藍白合或能成

針對柯文哲以選舉補助款新台幣4300萬元買下一戶商辦，趙少康在臉書表示看法。（照:趙少康臉書） 中評社台北8月27日電／台灣民眾黨主席柯文哲身陷2024大選帳務風暴等多案，並以選舉補助款新台幣4300萬元買下“立法院”附近“濟南大樓”一戶商辦，登記在個人名下，引發爭議。時任國民黨“副總統”候選人、中廣前董事長趙少康今天嘲諷，難怪當時柯文哲怎麼樣都不願意跟侯友宜合作參選，如果侯主動承諾，會將所有補助款給柯，說不定藍白合就成功了。



對於5月以4300萬元現金購入“立法院”附近商辦，登記在自己名下，柯文哲證實此事，並稱依民眾黨規定，選舉補助款3分之1歸中央黨部，3分之2可以歸個人，他參考其他“總統”候選人的例子，以這筆錢設立個人辦公室，供長期使用。



不過，柯文哲買下商辦之後，卻被發現他並未設個人辦公室，而是續繼租給該商辦的原租客。



對此，趙少康今天在臉書發文表示，應該徹底檢討選舉補助制度，因3黨候選人光靠選舉期間收到的捐款，都足夠支應各項開銷，“既然沒花到自己錢，為什麼還要政府另外補助？”他認為，一票30元補助款，總金額動輒一億至兩億元，這筆錢的引誘太大了，必須取消“總統”大選的選舉補助款，才能正本清源 ，不能把選“總統”當發財的機會。



趙少康更諷刺表示，至今他才恍然大悟，為何柯文哲當初怎樣都不願跟侯友宜合作參選，侯友宜如果主動承諾柯文哲，將所有補助款給他，說不定藍白合就成功了。



話鋒一轉，趙少康認為，目前選舉帳務很多都不確實，甚至成為政治鬥爭的工具，各黨都應該徹底檢討，若有不實就趕快改正，且“政黨都在做假帳”的印象若形成，將影響選民觀感。