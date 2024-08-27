桃園土地公藝術節9/7登場　200神尊踩街

“2024土地公民俗藝術節”於9月7至8日在桃園市舉辦。（土地公民俗藝術節臉書） 中評社桃園8月27日電／中國國民黨籍桃園市長張善政26日下午前往桃園市土地公文化館，出席“2024土地公民俗藝術節記者會”。張善政表示，桃園市有2000多座土地公廟，數量全台第一。市府將在農曆8月15日土地公聖誕前夕，於9月7日至9月8日舉辦“2024土地公民俗藝術節”，邀請海內外近200尊土地公神尊，包含屏東車城福安宮及來自馬來西亞檳城的伯公廟，皆會遠道而來共同參與，歡迎喜愛土地公文化的朋友到桃園共襄盛舉。



張善政指出，本屆活動內容精采多元，包含9月7日下午踩街、隆重的“主獻大典”，還有“我愛土地公—社區嘉年華”表演及晚上由明華園日字戲劇團上演的酬神戲《天子翻江龍》。9月8日上午舉行“三獻法會”、下午則安排“乞龜求壽桃”、發送米龍平安米活動。並有每年民眾搶買再生家具、文創商品的市府環保局“木作文創品展售與跳蚤市集”，當晚壓軸由如果兒童劇團帶來應景的《神仙來幫忙》親子劇，為活動畫下句點。



桃園市文化局表示，2024土地公民俗藝術節以“Taoyuan, Nice TU See You”標語為主題，活動核心延續“百神集結，千人踩街、萬人祈福”，邀約全台土地公廟來桃園與廣大信眾聚首同樂，



主辦活動的桃園市文化基金會說，土地公被信眾尊稱為“福德正神”，客家人稱為“伯公”。今年活動盛況突破以往，桃園市十三區都有土地公神尊參與，尤其南桃園數個伯公廟加入，讓土地公、伯公齊聚一堂。而全台灣北從台北市、新北市，南至屏東縣的車城福安宮，也都有土地公與會。最遠的是跨海來台的馬來西亞檳城關打賀丁加奴律福德祠伯公廟，估計有近二百尊土地公集結，是活動舉辦十七年來，參與神尊最多的一次。