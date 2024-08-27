賴愛將潘孟安高雄選市長？　許銘春：有聽說

許銘春。（中評社 資料照） 中評社台北8月27日電／2026年民進黨高雄市長初選已有5人陸續表態，外傳“總統府”秘書長潘孟安是“國王人馬”可能空降高雄參選，有意初選的前台“勞動部長”許銘春27日在網路表示，有聽過，但僅只於傳聞，“大家若有意願，都可以來努力”。至於初選是否會提早？她相信黨中央會全盤考量。



根據《中時新聞網》報導，“監察院長”陳菊嫡系，有“小花媽”之稱的許銘春27日接受網路節目《中午來開匯》專訪，被問到，身兼民進黨主席的賴清德近日明示暗示現在離2026還早，不要談選舉，許銘春笑說，我們通告邀訪在先，賴清德的訓斥是在後，不是有意打破原則。



主持人提到，現任“總統府”秘書長潘孟安，不排除是賴清德屬意的人選，會不會是讓大家“驚喜”的人選？畢竟他是“國王人馬”，也曾執政、擔任屏東縣長8年，如今又接近權力核心，如果這號人物空降參選，怎麼看待？



許銘春表示，“我也聽說了，但現在都僅止於傳聞”，自己是沒有親自聽到他個人的說法啦，大家若有意願，都可以來努力。她也強調，選舉沒有固定的勝或敗，過程瞬息萬變，因此參選者必須抱持戰戰兢兢的心態，為勝選全力以赴。



至於新潮流包括許智傑、賴瑞隆、許銘春3人恐先“內戰”，許銘春直說，我們3位比較相同屬性，或許未來會有整合機制也不一定，看未來怎麼討論，但她跟其他4位對手關係及互動良好，大家就兄弟姊妹登山各自努力。



在提到國民黨可能對手、“立委”柯志恩時，許銘春說，柯志恩是位優秀且可敬的對手，上一次高雄市長選舉，得票數表現不錯，且是在短時間內全力投入選戰。她指出，柯志恩勤於走訪地方，顯示對選戰的投入和決，國民黨看來會提名柯志恩參選，因此民進黨須嚴肅以對，全力衝刺。



許銘春也重申，自己參選不是陳菊勸進的，她在支持者及友人勸說下，感念高雄給予自己養分，因此想奉獻在地方及中央累計逾12年的行政經驗，為高雄打拚；她也向陳菊報告過參選一事，她對於好的人才願意為城市努力，感到樂觀其成，但也提醒黨內必須團結，才能讓高雄及市民雙贏。