民調：民眾黨“立委”不滿意度63.3%

民眾對各黨“立委”的不滿意度。(圖:截自《鏡新聞》網站) 中評社台北8月27日電／新一屆“立法院”第一會期朝野衝突不斷，休會期間台灣民眾黨爆出帳務風波，《鏡新聞》今日公佈最新民調，其中在“國會”各黨“立委”滿意度方面，民進黨滿意度46.5%、國民黨36.4%。民眾黨滿意度大跌9.2%，跌破三成，僅有23.6%；不滿意度最高63.3%，劇升9.7%。



《鏡新聞》27日公布2024年八月政經民調第十九波調查結果。



由於民眾黨主席柯文哲近日被踢爆政治獻金申報不實，帳務風暴一波未平一波又起，重創民眾黨形象，包括柯文哲前競選總部總幹事黃珊珊在內的8席民眾黨“立委”在“立法院”的作為也遭到質疑，民眾黨“立委”整體表現滿意度23.6%（3.1%非常滿意、20.5%還算滿意）、不滿意竟破六成為63.3%（31.2%非常不滿意、32.1%不太滿意） ，13.1%未表態。



民進黨“立委”部分，46.5%民眾表示滿意、42.8%不滿意；國民黨“立委”則是36.4%滿意、不滿意度達五成為53.2%。



對比前次民調，民眾黨“立委”的滿意度大幅下降9.2%（前次調查滿意度為32.8%），同時不滿意度也大幅上升了9.7%（前次調查不滿意度為53.6%）；民進黨“立委”的滿意度自43.2%上升3.3個百分點，不滿意度自48.0%下降5.2個百分點；國民黨“立委”的滿意度自34.9%上升1.5個百分點，不滿意度自55.8%下降2.6個百分點。



本次民調也針對賴清德與“行政院長”卓榮泰就職百日滿意度進行調查。民調結果顯示，賴清德施政百日滿意度調查過半數55.6%滿意、28.6%不滿意；卓榮泰整體施政百日滿意度調查 近五成49.5%滿意 30.9%不滿意。

