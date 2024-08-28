中評鏡頭：新北萬里好山好水　宜遊客輕旅行

萬里依山傍海。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北8月28日電（記者 張穎齊）新北市萬里區，舊稱“瑪鋉”，東側緊鄰基隆市。由於地理位置臨海，境內產業以漁業與濱海觀光業為主，境內以野柳風景特定區與其內的“女王頭”風化地形知名。風景宜人，好山好水，每逢周末假期都是遊人造訪的地點，常常旅客如織、車潮壅塞。另外萬里也是賴清德的故鄉而聞名。



萬里依山傍海，是輕旅行好去處，總面積約為63.3776平方公里，有10里186鄰，截至今年7月戶政統計，萬里有7657戶、2萬796人。萬里區三面環山與面海的地理位置十分優越，因此以漁業和旅遊觀光業為主，其中野柳風景區內的風化地形、萬里溫泉區以及北海岸的石花菜等產業發展都相當興盛，成為新北市主要的旅遊地帶。



萬里歷史發源可源自於明朝天啟6年，西班牙人來台占據基隆，當時已有居民在瑪鋉居住並發展成聚落，至鄭成功北伐荷蘭人即由萬里加投莊登陸，當時由一個福建人洪水閣來此拓墾並經營漁業，發展出萬里的開闢歷史；清朝康熙23年將萬里地區歸入諸羅縣，雍正元年先後歸入淡水廳淡水堡和芝蘭堡，至光緒年間則隸屬於基隆廳金包里堡。



到了1895年馬關條約將台灣割讓給日本，起初設置新北市隸縣屬基隆支廳，1901年廢縣為廳並隸屬基隆廳金包里支廳，1909年臺北總督府擴大廳制，將基隆廳廢除併入台北廳，1920年將萬里地區設立台北州基隆郡萬里庄，第二次世界大戰後台灣光復將萬里庄廢除，設立萬里區隸屬新北市基隆區，1950年起則直接由新北市直轄萬里區。



萬里除了著名的野柳風景區是相當不錯的旅遊景點外，還有台電北部展示館、鄒家一條龍宅院、野柳海洋世界、翡翠灣、靈泉寺、瑪鋉溪沿岸景觀、獅子公園、粗坑、磺嘴山生態保護區等等，都是萬里旅遊可計劃前往的地方；萬里美食相當具有特色，其中萬里螃蟹、每年8月主辦的萬里甘藷季更是特色，是民眾假期可前往的好行程。