基隆藍主委吳國勝憂心拆樑恐過關　須衝刺

國民黨基隆市黨部主委吳國勝接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆8月28日電（記者 張穎齊）民進黨與側翼總動員發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑，將在10月13日進行投票，同意門檻為7萬6979票。國民黨基隆市黨部主委吳國勝接受中評社訪問表示，依照民進黨與拆樑團體動員的氣氛，真的擔心會過門檻，唯有鼓勵所有愛護基隆的市民，全黨從上到下、各種系統、基本盤都團結動起來，一定要力拚超過8萬票張不同意票反制，時刻都競競業業、全方位衝刺中。



吳國勝，出生於小金門，中國文化大學國際政治研究所博士，陸軍少將退役，歷任台灣北部地區後備司令部參謀長、“行政院”政務顧問、國民黨中評委、組發會副主委。



山海公民拆樑行動團體最初發起罷免謝國樑的原因，源自基隆市政府與NET主富公司因基隆東岸商場產權爭議，但基隆市府近期在司法與行政已四連勝，罷免仍持續進行。



吳國勝坦承，藍軍宣傳還是不足，也還不夠到位，但都有逐漸加強中，除了有黨中央層級的長官、“立委”、地方縣市長來幫忙謝國樑，基隆市黨部也請基隆市各區議員配合開直播、茶會，把國民黨的支持者都找來，讓他們知道基隆市府已四連勝，並擴散出去、打廣告，急起直追中，距離投票還有1個半月，相信可達到預期效果。



謝國樑是否會針對NET案提告民進黨秘書長、前基隆市長林右昌進行反制？



吳國勝說，謝國樑還在評估中，他仍是以訴諸柔性為主，當然他知道也可用剛性、以暴制暴的熱戰，不過還是由謝去考量。林右昌前市府圖利NET確實可議，東岸商場是國民黨籍已故前基隆市長許財利時期，向港務局花8億元新台幣買下的市產，NET若要在上面加蓋，必須要由市府去登記產權，可是林右昌在加蓋落成7、8年後都沒登記，懷疑有圖利、瀆職嫌疑。