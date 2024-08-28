吳國勝語中評：賴清德洗滌人心發酵兵凶戰危

國民黨基隆市黨部主委吳國勝接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆8月28日電（記者 張穎齊）賴清德就職滿百日，出身金門的退役陸軍少將、中國國民黨基隆市黨部主委吳國勝接受中評社專訪表示，兩岸兵凶戰危，未來發生戰爭可能性愈來愈提高，且賴在“洗滌人心”方面有發酵，兩岸分離意識漸漸增強。



吳國勝，出生於小金門，中國文化大學國際政治研究所博士，陸軍少將退役，歷任台灣北部地區後備司令部參謀長、“行政院”政務顧問、國民黨中評委、組發會副主委。



賴清德日前在金門表示，823砲戰時，自己還沒出生，民進黨也尚未成立，所以中國要拿下台灣，不是因為哪一個人、哪一個黨，呼籲民眾團結，對抗中國侵略。



吳國勝表示，賴清德利用“中華民國”的名號借殼上市“台獨”，想包裝得很漂亮，的確滿聰明，但到823砲戰的金門特地宣示這些話，頗有挑釁大陸的意味，金門距離大陸那麼近，賴還要特別強調，從520上任迄今就是衝撞兩岸關係，他認為賴應該要冷靜，台灣距離大陸太近，要用武力對抗取勝的機率是很低的，台灣本身武裝力量條件，不管在數量、質量上，之於對岸都是失衡的，賴不必逞口舌之利。



吳國勝說，兩岸應該營造坐下來談建立和平的可能，大家都不希望戰爭，應釋放些善意訊息。



不過，他認為，賴清德終究是想刻意要營造“台獨”政治標記，所以在兩岸方面，一定保持抗中的主軸，確保“台獨”的清晰符號，給台灣帶來不穩定、不安定，台海未來發生戰爭的可能性升高。呼籲賴為了台灣同胞的福祉平安，能夠學習馬英九，和陸、友日、友美，對兩岸關係、亞太局勢相對穩定。