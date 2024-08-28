中評關注：盧秀燕祭鄭成功致詞內容引聯想

台中市長盧秀燕出席鄭成功聖誕400周年紀念活動致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月28日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕27日下午出席大甲國姓廟“鄭成功400周年聖誕紀念活動”贈匾，致詞時提到包括“分屬不同政權”、“尊重”、“華人社會”、“族群融合”等關鍵字，引發聯想，尤其盧秀燕被視為2028大選熱門人選，是否藉此鋪墊兩岸關係相關論述，值得觀察。



大甲鐵砧山國姓廟為全台第一座以“國姓”命名的鄭成功廟宇，成立於1947年，為台中海線鄭成功信仰廟宇，27日廟方舉辦“鄭成功400周年聖誕紀念活動”，邀請盧秀燕參加，盧率市府團隊前來致意，並頒贈“志延明祚”匾額誌慶。廟方肯定盧秀燕對明鄭信仰的支持，是近年來第一個到訪贈匾的台中市長！



由於當天台灣民眾黨籍台中市政府顧問蔡壁如遭質疑政治獻金帳目有作假之虞，盧秀燕不接受媒體採訪，但在活動致詞時，內容卻引起關注，除了向鄭成功祭祀祈福之外，也緬懷鄭成功開墾台灣的功績，並提及不少與兩岸關係相關的字眼。



盧秀燕提到，鄭成功在台灣建立“華人社會”，帶領大陸各地先祖渡台生根，是台灣漢人文化的奠基者，並指出，鄭成功來台的初衷是為了建立“反清復明”基地，但是鄭開台的貢獻，連清朝康熙皇帝也“尊敬”，即使兩個人“分屬不同的政權”，仍稱讚鄭成功“敢向東南爭半壁，方知海外有孤忠”，足見鄭的貢獻超越政權的界限。

