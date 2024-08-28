鄭成功400年誕辰　屏東縣麟洛鄉隆重祭典

麟洛鄭成功廟主委黃展鵬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月28日電（記者 蔣繼平）每逢8月27日是開台聖王鄭成功400年聖誕千秋。屏東縣麟洛鄉“鄭成功廟”，昨天不僅舉辦祭典，也頒發獎學金鼓勵學子，晚間還有平安宴邀請160位長者同桌吃飯，十分熱鬧。麟洛鄭成功廟主委黃展鵬介紹廟的起源是明鄭時期鄭成功的部下來屏東開墾所創，廟前的路也叫成功路，已有142年歷史，成為當地信仰中心，持續護佑屏東。



麟洛鄉麟頂村成功路上的鄭成功廟，主祀鄭成功，地方人稱之為鄭王宮廟，首建於清光緒八年（1882），據傳廟內供奉之鄭成功牌位，原為明鄭時期糧官徐俊良所奉祀。在光緒十年（1884）現有之鄭成功廟落成時，則將徐俊良先處所奉祀的延平郡王神位移位於廟中供奉，自此每年之春祀祈福、秋嘗酬神納福就在此處進行。



麟洛鄭成功廟在日據時期經歷過遷廟，昭和九年（1934），鄉紳馮安德發起興建至現址，昭和十二年（1937）興建完工。民國三十六年（1947）由徐達三等鄉賢發起創設鸞堂，旨在勸善救世、濟貧與救難，定名為開明堂，奉請玉旨，奉祀關聖帝君（又尊稱三恩主）開堂闡教，立堂規、堂例。之後在1966年、1990年都有整修過。



黃展鵬表示，27日上午有舉辦縣祭與鄉祭，遵循客家古禮三獻禮等儀式進行，並頒發獎學金給今年考上大學碩博士班的學生，屏東縣長周春米也有來參加。傍晚則辦平安宴，席開80桌，邀請當地麟頂、麟蹄、麟趾3村共160位70歲以上的長者，相當熱鬧。鄭成功廟是麟洛鄉的信仰中心，守護地方民眾，繼續護佑屏東、國泰民安。