鄭文燦今晚7時30分開庭　3大律師缺1咖

桃園地院將在今晚7時30分召開鄭文燦移審庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月27日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見，至今已邁入第48天。桃園地檢署今日下午依《貪污治罪條例》起訴鄭等11人，並對鄭具體求處重刑12年。桃園地院將在今晚7時30分召開移審庭，決定鄭是否交保或續押，而鄭委任的3大律師則獨缺因同案涉嫌洩密遭起訴的游琦俊。



鄭文燦涉貪案今日遭桃園地檢署起訴，桃園地院將在今晚7時30分召開移審庭，鄭所委任的律師鄭永來和鄧翊鴻約在晚間6時30分進入律師夜間閱卷室做最後準備。而因鄭案涉嫌洩密在今日同樣遭起訴的游琦俊則未現身。



根據桃園地檢署的起訴書指出，游琦俊在7月6日鄭文燦首度獲得500萬元交保後，曾到桃鄭的桃園中正路住處，將鄭在羈審查程序中取得的檢方羈押聲請書及後附理由書紙本，交付給鄭的助理施彥廷，讓施有機會觀覽、復印該羈押聲請書及後附理由書，且最後還被施另行復印後自行留存。



桃園地檢署認定游琦俊受託辯護時，除已深知證人施彥廷為該案重要證人，且於聲押庭上，承審法官亦明白諭示不得有洩密作為，仍於聲押庭後之當日，即行外洩上載犯罪事實之重要聲押卷證予證人施，視法官的司法賦權之裁定諭示為無物，並矢口否認犯行，建請法院予以從重量刑。