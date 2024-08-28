中評關注：賴清德執政百日　檢調百花齊放

賴清德執政100天，一早到新店關心2024教育獎得主、角力選手張祖銘，以及角力隊全體學生練習狀況。（照片：府方提供） 中評社台北8月28日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天執政滿100天，這一天，司法、檢調特別忙錄。檢調一早到“立法院”等待進入“國會”辦公室搜索；接著桃園地檢署臨時通知將針對前海基會董事長、前桃園市長鄭文燦涉貪案件偵結起訴；再來又有國民黨籍屏東縣議長周典論涉以新台幣500萬元助郭台銘“總統”連署案遭到地方法院一審宣判。司法、檢調針對政壇人物案件動起來，是送給賴清德執政百日大禮？



從司法系統、檢調單位不管藍綠白政治人物通通辦，甚至也毫不避諱就在賴清德執政100天當日來個百花齊放。從這個趨勢來看，最近政壇恐怕不得安寧。加上短短一週，就有兩起“立委”辦公室遭到搜索，這在過去“立法院”並不常見。但不少“立委”常遊走在黑白之間，未來檢調搜索“國會”恐怕會很常見。



過去大眾都會說司法檢調是國民黨開的，但在民進黨執政之後，外界因看到司法多辦藍、少辦綠，開始嘲諷司法檢調是民進黨開的。但賴清德上台之後對司法檢調辦案“開綠燈”，對於檢調偵辦綠營“大咖”鄭文燦都沒有說話，還強調要肅貪、打黑等，檢調看到賴清德的態度，也放開來辦案。



現在檢調、司法辦案，要說會辦誰都很難講，而司法、檢調對於政壇人物有可能有個人的喜惡，選擇性辦案還是可能存在，只是不一定顧及“中央”誰執政。



檢調、司法放開來辦案，對於政壇後續影響難以評估。以台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金事件爭議來看，現在又延伸到選舉補助款的使用等，這部分雖沒有違法，只是社會觀感不佳，但因為前面有政治獻金爭議在，柯文哲信任度已經崩解。類似選舉補助款用在私人財產置產的指控，對柯文哲非常傷，連帶影響民眾黨整體發展，這對後續台灣政治影響力非常深遠。



如果司法、檢調接著又對哪些政治人物展開調查，影響的不只是單一個人，很可能整個政黨或是重量級政治人物都會被連帶影響。這一波檢調、司法大動作對政治人物發動調查、起訴、審判等，後續政壇動盪影響值得關注。