轉折關鍵！陳冠安析柯P崩盤後小草去向

國民黨前青年部主任陳冠安接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月28日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲身陷2024大選帳務風暴等多案，民眾黨、柯文哲支持度崩跌。小草（柯粉暱稱）出走會流向何處？中國國民黨前青年部主任、啟思民本基金會副執行長陳冠安向中評社分析表示，投柯的人過去都是投蔡英文居多，但因現在綠白水火不容，當小草失望，最可能轉回隱性選民，也就是不支持白，但同樣不支持藍綠。



陳冠安強調，隱性選民雖然不會支持藍綠，但不一定不投票，如果極度反感執政黨或在野黨，就會出現投“教訓票”的情況，所以對國民黨而言，現在可能難直接爭取小草的轉向支持，但不讓小草討厭，將會是未來選戰關鍵。



陳冠安是台灣大學政治研究所碩士，長期觀察政治人物網路聲量等議題，之前曾任國民黨青年部主任，現擔任國民黨“立法院副院長”江啟臣創立的啟思民本基金會副執行長，以及國民黨“立委”羅智強幕僚，負責網路議題和直播等部分。



《美麗島電子報》26日公布最新民調，柯文哲身陷多案情況下，在民眾黨方面，僅21.9%表示對黨仍有好感，65.3%反感。關於柯文哲信任度則顯示，僅23.4%表示信任柯，69.1%不信任。進一步分析發現，民眾黨印象評價震盪是創黨最大幅度，反感達創黨5年以來新高。



陳冠安對此接受中評社訪問，談到柯文哲崩盤，小草會去哪？他說，要先分析小草的政治光譜，以政大選研中心在2024大選後（1/17至22）所做的民調來交叉分析，得到的結論是，小草的主要構成，以過去政治冷感的隱性選民和對民進黨失望的英粉為主，也包括少部分韓粉。



因此當小草失望，離開白營，陳冠安認為，最可能選項是轉回隱性選民，不支持白，但同樣不支持藍綠。雖然曾投給藍綠的小草，偏綠明顯大於偏藍，但因綠白現在高度對立，短期內他們返藍的比例，會比返綠來的大些，但從長期來看，返綠的天花板更高。