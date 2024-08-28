廉政會今處理林宜瑾、陳宗彥案尚無結論

民進黨廉政會主委邱駿彥。（中評社 資料照） 中評社台北8月27日電（記者 黃筱筠）民進黨“台南幫”前“行政院”發言人陳宗彥涉及性招待案遭起訴、民進黨“立委”林宜瑾涉入詐領助理費經檢方傳喚日前以新台幣100萬元交保。民進黨廉政會今天晚間開會討論，經過2個多小時會議決議，由於陳宗彥非廉政條款適用對象，送交黨中央處分，最重就是除名。林宜瑾部分則立刻立案調查，重點會放在詐領助理費放到自己口袋還是用在助理身上？若林宜瑾被羈押，廉政委員會將再度召開會議討論，今天並未做成處分。



至於前海基會董事長、前桃園市長鄭文燦今天被桃園地檢署起訴求刑12年，廉政會主委邱駿彥表示，今晚還是有討論，但7月中已做出停權3年處分，原則上廉政條例是一審判決有罪，會再度討論是否除名或是停權，目前只是起訴，已經是停權期間不會再做其他處分。



廉政會相較於處理鄭文燦案，召開臨時會並火速做成羈押禁見就停權3年決議。對於“台南幫”林宜瑾與陳宗彥兩案，似乎沒有這麼緊急。



邱駿彥說，陳宗彥因為不是廉政條例的適用對象，且事發已經超過10年，廉政委員會無法立案。但考慮到民進黨重要的清廉，建請中央依照紀律裁決條例規定處理，適用對象比較寬廣，包含其他重要從政黨員。



他強調，陳宗彥案件還是要處理，但廉政委員會沒有適合依據著手，請黨中央處理，還是一樣最重就是除名，但是黨中央要依照相關規定處理。

