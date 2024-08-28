中評關注：藍軍一盤散沙　只能靠韓國瑜救？

國民黨及“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北8月28日電（記者 楊騰凱）中國國民黨近期隨著“立院”休會安靜了下來，幾乎毫無對抗綠營的聲量前途堪憂。國民黨中央正面臨結構性領導力潰散問題，黨主席朱立倫已難令基層振奮，“新王”台中市長盧秀燕明哲保身置身事外，難不成國民黨終究只能依賴最有聲量的“立法院長”韓國瑜？



近期隨著“立法院”休會，整個國民黨彷彿也隨之熄燈，連基本的記者會都鮮少召開，媒體宣傳只剩下被動式的回應，毫無對抗綠營聲量，不禁令人疑惑，難道韓國瑜一休假，國民黨就成不了事？



退一步來看，國民黨中央的領導體系似乎面臨著結構性潰散，以致黨籍地方首長與“立委”各自護地盤，彼此缺乏戰力整合成為一盤散沙。



首先，黨中央如果要能順利帶動黨籍“立委”、縣市首長賣命，主要依靠兩個條件，第一是黨主席要是能吸引鎂光燈焦點帶動聲量的強大母雞，甚至是放眼下屆大選的不二人選，方能吸引縣市首長、“立委”強強聯手相互拉抬；第二，要是黨中央在選舉能提供充分的糧草資源援助前線，黨內各路大將也才願意為黨盡心盡力。



當下國民黨面對到的狀況是，雖然黨主席朱立倫辛苦持家，但可能礙於朱活躍於政壇太久，在選民看來缺乏政治形象新鮮感，創造出來的聲量有限。再加上2016投身大選慘敗後，朱幾乎被一試定終身，不被看好能夠代表國民黨於大選中勝出，缺乏政治前程的想像，更是導致朱炒不熱政治話題。

