韓國瑜參觀書法展　鼓勵永續中華文化

韓國瑜與張炳煌。（取自韓國瑜臉書） 中評社台北8月27日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今晚在臉書發文表示，他趁著公忙之餘參觀張炳煌大師的書法大展，感受張筆下的中國書法千變萬化藝術之美。韓國瑜鼓勵大家有機會重拾國粹，提筆書寫，為中華文化注入活力與永續。



張炳煌為書法大師，曾任淡江大學中國文學學系教授、淡江大學文錙藝術中心主任、淡江大學書法研究室主任、“中華民國”書學會會長、國際書法聯盟總會理事。



張炳煌書法大展8月25日至9月25日在台北市大安區“居意古美術”展出。



韓國瑜指出，張炳煌精研各體書法並獲獎無數，長期於電視節目、大專院校主持書法教學及文化藝術推廣工作，對台灣、日本及東南亞的書法發展都有深遠影響。大師時常憑著一剎那間的靈感表達意境，以不同的書寫字體及風格，來詮釋傳統文人的文字丰采與貫通史實的真誠，展現中國書法千變萬化的藝術之美。



韓國瑜表示，雖然他自己在國學沒有深入的研究，但對於這份“定靜安慮得”的生活智慧甚是推崇。有幸透過大師的講解，沉浸在每幅作品的一筆一畫間，彷彿也能感受到大師書寫當下的情緒、每一份喜悅、以及體悟生活的沉靜。



韓國瑜表示，鼓勵大家，有機會重拾國粹，提筆書寫，為中華文化注入活力與永續；若實在公忙，培養自己培養孩子對於美、對於藝術的欣賞與推廣永續，相信都能讓生活更有活力、更為美好。