鄭文燦2800萬交保　桃園地院裁定書曝光

桃園地院。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月28日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見，至今已邁入第49天。桃園地檢署27日下午依《貪污治罪條例》起訴鄭等11人，並對鄭具體求處重刑12年。鄭在27日晚間9時30分召開移審庭，歷經3.5個小時的檢辯攻防後，鄭遭桃園地院裁定以新台幣2800萬元交保，限制住居、出境、出海8個月。



桃園地方法院針對鄭文燦案新聞稿如下：



台灣桃園地方法院113度金重訴字第4號新聞稿



一、被告鄭文燦、楊兆麟、侯水文、廖俊松、廖力廷、黃芷蓁、廖家興、謝淑惠、黃華炳、蔡明熙、游琦俊等人因違反貪污治罪條例等案件，經檢察官於2024年8月27日提起公訴（113年度偵字第27141、29813、34153、40412、40439、41683、41684、41685號），其中偵查期間遭羈押之被告鄭文燦、侯水文、廖俊松、廖力廷、廖家興亦一併移送本院，依本院刑事庭分案補充要點規定，公開以人工抽籤方式辦理分案，抽中廖奕淳法官（群股）擔任受命法官，依本院合議庭配置，審判長為江德民審判長（典股），陪席法官為黃皓彥法官（育股）。



二、就被告鄭文燦部分：



1.經合議庭訊問後，被告鄭文燦否認有檢察官起訴之貪污治罪條例第5條第1項第3款之職務上行為收受賄賂罪，惟有同案被告之具結證述、監聽譯文、行動蒐證及通訊軟體對話紀錄等證據可佐，認為被告犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，衡以趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，及被告鄭文燦之職業、社經地位、經濟能力，綜合研判，有相當理由足認被告鄭文燦面臨未來之重刑風險，傾力逃匿境外以規避審判及刑法執行之主觀動機甚強、可能性甚高，有相當理由認其有逃亡之虞。



2.另審酌本案在檢察官偵查完備而提起公訴之情形下，且被告鄭文燦前經本院裁定羈押，並禁止接見、通信，另同案被告廖俊松、廖力廷、侯水文等人均於同一時間已經司法機關通知到案，隨後遭法院裁定收押禁見已有一段期日，重要證人於偵查中均已具結證述，本院參以被告與共犯間陳述雖有歧異，惟卷內有客觀之監聽譯文、市府會議紀錄等證據可佐。審酌“我國”刑事訴訟法採改良式當事人進行主義下，檢察官應負實質舉證責任，法院並無接續檢察官實質舉證責任而依職權調查證據之義務，上開羈押原因於起訴後、法院審理中，應採取較為嚴格之認定。質言之，檢察官偵查完備後提起公訴，已清楚指出被告本案涉犯罪嫌之範圍，且提出相當之證據足以佐證，嗣後法院審理時，共犯或證人之證詞倘有翻異，亦屬證據證明力之判斷問題。



3.綜上，綜合考量被告涉案情節、逃亡之可能性、本案侵害法益之程度，及被告家庭經濟狀況等情，並權衡國家司法權對犯罪之追訴遂行之公益、羈押對被告人身自由之限制等情，經合議庭評議結果，認現階段命被告以2800萬元具保，並予以限制住居，及限制出境、出海8月，並禁止對同案被告、證人等人接觸，應足對被告產生相當之拘束力，以達確保本案後續審判或執行程序進行之目的，而可作為羈押之替代手段，而無羈押之必要性，爰諭知如上開事項。