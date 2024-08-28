鄭文燦2800萬交保　2小時籌出保釋金

鄭文燦的親友28日凌晨2時41分在律師鄧翊鴻陪同下，拉著一行李箱到桃園地院繳交2800萬元保釋金。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月28日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見，至今已邁入第49天。桃園地檢署27日下午依《貪污治罪條例》起訴鄭等11人，並對鄭具體求處重刑12年。鄭在27日晚間9時30分召開移審庭，歷經3.5個小時的檢辯攻防後，鄭被桃園地院裁定以新台幣2800萬元交保，限制住居、出境、出海8個月。



鄭文燦遭起訴後，移審庭直到27日晚間9時30分才開庭，直到28日凌晨近1時，5名遭收押的被告裁定結果才依序出爐。被告廖家興被裁定以60萬元交保，限制住居、出境、出海8個月。廖力廷被裁定以25萬元交保，限制住居、出境、出海8個月。廖俊松被裁定以110萬元交保，限制住居、出境、出海8個月。侯水文被裁定以205萬元交保，限制住居、出境、出海8個月。鄭文燦裁定以2800萬元交保，限制住居、出境、出海8個月。



鄭文燦在28日凌晨1時25分被裁定交保後，鄭的委任律師陳永來和鄧翊鴻則在28日凌晨1時30分滿臉笑容的走到桃園地院大廳，2人神情看起來似乎都鬆了一口氣，也露出久違難得的笑容。桃園地檢署主任檢察官呂象吾、檢察官陳嘉義、公訴檢察官邱健盛則在28日凌晨約1時34分面色凝重的走出桃園地院，面對媒體詢問，全程不發一語。



鄭文燦的親友28日凌晨2時41分才在律師鄧翊鴻陪同下，拉著一行李箱到桃園地院繳交保釋金，但後來似乎發現金額不夠，在凌晨3時14分又請人送來一袋用紙袋裝的錢才湊足2800萬元保釋金，從鄭被裁定交保到籌出2800萬元保釋金共了近2小時，而法警在經過約1.5小時的清點後，在28日凌晨4時42分才清點完畢。