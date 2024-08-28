鄭文燦胞兄不離不棄相伴　用身體擋鏡頭

鄭文燦的胞兄鄭文彬不離不棄相伴在旁。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月28日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見，至今已邁入第49天，昨日在檢方起訴後，終於在28日清晨交保重獲自由。鄭的胞兄鄭文彬則從鄭遭收押第1天開始就不離不棄相伴，28日凌晨鄭被裁定交保後，也是鄭文彬提著新台幣2800萬元現金來辦理交保，護送鄭文燦離去時甚至還不惜用身體來擋鏡頭，患難見真情的舉動也讓人感覺得出兩人兄弟情深。



桃園地檢署27日下午依《貪污治罪條例》起訴鄭等11人，並對鄭文燦具體求處重刑12年。桃園地院27日晚間9時30分召開移審庭，歷經3.5個小時的檢辯攻防後，鄭在28日凌晨1時25分被桃園地院裁定以新台幣2800萬元交保，限制住居、出境、出海8個月。



鄭文燦在被法院裁定交保後，胞兄鄭文彬在76分鐘後的凌晨2時41分就首次拉著裝有保釋金的行李箱到地院辦理交保手續，後來疑似因為保釋金不夠，凌晨3時14分又第2度提著一袋現金進入桃園地院。救弟心切的鄭文彬更是在法院清點保釋金的約1.5小時，一路站著看法警清點現鈔，直到清點完將現鈔封箱後，才在紙箱上簽名。



當鄭文燦在28日清晨4時55分走出法警室時，鄭文彬也是第一個衝上前去護住胞弟，感覺似乎就怕鄭文燦的狼狽模樣被媒體拍到，鄭文燦換裝並整理儀容步出法院時，鄭文彬也緊跟在旁，直到鄭文燦上車後，鄭文彬為了阻擋媒體拍攝，也用身體整個護住鄭文燦。



鄭文彬在7月12日鄭文燦遭收押禁見隔天一早，便到桃園看守所旁的消費合作社外門市部購物，原本購買超過上限新台幣2000元的生活用品與食品，經結帳櫃台提醒，鄭文彬才把食品類全刪除後，並堅持購買內褲為鄭文燦送暖，最後結帳金額共1992元。