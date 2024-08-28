避答政治獻金帳務案情　柯文哲怨吵到鄰居

柯文哲走下樓不回應媒體。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月28日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，外傳台北地檢署昨天再查出有4筆總金額新台幣1300萬元的帳目金流不明，案情疑似再擴大發展。柯文哲28日走下樓上班被媒體堵訪時，依舊不談任何細節。而黨內開始出現呼籲柯文哲請辭黨主席的聲浪，柯文哲也只是向媒體打招呼，未有回應。



媒體28日一早不到7點依舊兵分兩路守在柯文哲家、民眾黨中央黨部樓下，柯文哲7點15分走下樓要上班，媒體立刻要上前堵訪，柯文哲還特地向媒體說，早安、早安，你們這樣會吵到鄰居。媒體接著詢問，怎麼看前海基會董事長鄭文燦以2800萬元交保？會不會擔心下一個是你？柯文哲聽到敏感問題，看著提問的記者問，你哪一台的？



媒體繼續追問，怎麼看黨內有聲音要柯文哲請辭黨主席？怎麼看行政院長卓榮泰批評，“把選舉補助款當作自己的生活補助，絕對不當”？柯文哲則沒有回應，直接坐上車前往民眾黨中央。



柯文哲多案纏身，包括政治獻金申報不實、京華城容積獎勵等案，近期更是內外交迫，遭爆料妻子陳佩琪看豪宅、柯文哲花選舉補助款新台幣4300萬元買商辦等。政治獻金案部分，北檢昨天再度約談會計師端木正的助理陳韋瑄，外傳除柯辦主動公布的新台幣916萬元帳目不明外，還有4筆總金額1300萬元的帳目金流不明，案情恐擴大發展。



面對柯文哲、民眾黨爭議不斷，幾乎每天都有新的爆料出現，《TVBS》27日公布的民調顯示，與2024大選得票率相比，柯文哲從26%掉到18%，相當於流失了118萬票。民眾黨內也開始有異音，把矛頭指向柯文哲本人，曾披民眾黨戰袍參選立委的淡江大學全球政治經濟系助理教授何景榮呼籲，柯文哲應請辭黨主席，由中央委員黃國昌暫代。民眾黨前秘書長謝立功指，黨須“清創”否則無法止血，“小草會變雜草”，柯文哲須展現決心。