鄭文燦交保金額太大　法院花88分鐘點鈔

桃園地院花了88分鐘才清點完新台幣2800萬元保釋金。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月28日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見，至今已邁入第49天，27日在檢方起訴後，終於在28日清晨交保重獲自由。因為法院裁定交保時已是凌晨，原本負責點收現鈔的櫃台早已打烊，只剩法警室一台點鈔機在運作，法警總共耗時88分鐘才清點完新台幣2800萬元現鈔。



桃園地檢署27日下午依《貪污治罪條例》起訴鄭等11人，並對鄭文燦具體求處重刑12年。桃園地院27日晚間9時30分召開移審庭，歷經3.5個小時的檢辯攻防後，鄭在28日凌晨1時25分被桃園地院裁定以新台幣2800萬元交保，限制住居、出境、出海8個月。



鄭文燦的親友籌措保釋金花了近2小時，直到28日清晨3時14分才分兩次把每張面額1000元的2800萬元現鈔湊足，桃園地院法警也立即展開點鈔作業，後來又花了88分鐘，直到凌晨4時42分才全部清點完畢。



據瞭解，平常上班時間，桃園地院設有專門繳交保證金的櫃檯，不但有台灣銀行的專業人員駐守，甚至也能收支票，可以節省許多點鈔時間。但若是下班時間或假日，桃園地院僅剩法警室一台點鈔機，且每次點鈔只能以10萬元為單位，正反兩面各要點鈔一遍，所以2800萬元的千元大鈔，共要清點560次，平均每次約10秒鐘，才能清點完成。