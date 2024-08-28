鄭文燦動過現金　黃揚明：檢方“橡皮筋破案”

桃園地檢7月29日從鄭文燦的住所扣得現金。（中評社 資料照) 中評社台北8月28日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪於7月11日遭收押禁見，昨天被桃園地檢署依貪污治罪條例起訴，全案移審桃園地院後，法官今天凌晨1點多裁定鄭文燦新台幣2800萬元交保，鄭的親友3點多籌出2800萬元。然資深媒體人黃揚明昨日表示，對於桃園地檢從綁現金的橡皮筋證明鄭文燦非無辜的部分，相當精彩。



前桃園市長鄭文燦涉嫌在9.12公頃的工五擴大市地重劃案收賄500萬元，桃園地檢署調詢及訊問131人次、搜索40處細查，27日偵結起訴鄭文燦等11人，估計不法利益高達24億元，並痛斥鄭文燦矢口否認犯行，惡性重大，依貪污罪嫌起訴並具體求刑12年。



針對關鍵的500萬賄款，鄭文燦稱不知情且後來發現後就送回，但檢方不採信。黃揚明27日在《大新聞大爆卦》節目中指出，“檢方當初就問得很清楚：你（鄭文燦）這個錢是怎麼包裝的？”因為銀行一定會有那個封紮現金的紙，一綑一綑的，每10萬元一綑。500萬原本也應是這樣包的；黃揚明說，如果鄭文燦辯稱不知情，理論上應連“包裝”都不會改變，才算原封不動交回送錢的人。



黃揚明說，但檢察官在新聞稿中提到，鄭文燦後來交回的那500萬，以及另外發現藏在住處的600多萬現金，都是用橡皮筋綁的！



“那就不一樣了啊”黃揚明質疑，那至少表示“500萬你動過嘛！”，並非拿原封不動的500萬還回去。黃揚明直言，檢察官很精彩，這麼細的細節，證明了鄭文燦“知情”。



黃揚明指出，第二個是，這個起訴書裡面有一段“謎”，鄭文燦有一次主動，他在跟這位姓廖的、送錢的這位，通完電話之後，有一大段時間，他們就不通話了。可是有一天見面的時候，鄭文燦就跟他說：你被監聽了！這也是為什麼檢方認定，鄭文燦是因知道案子要被偵辦才還錢，而不是因良心發現。



另外還有一個司法黃牛的案外案。黃揚明提到，因為同案被告遭監聽，他就找了一個律師，律師告知“給我30萬，我就讓你的監聽可以撤消”，結果根本沒有用，該司法黃牛也被起訴。