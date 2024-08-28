高虹安翻版？林宜瑾涉詐助理費內幕

綠委林宜瑾。（中評社 資料照) 中評社台北8月28日電／賴清德嫡系、民進黨“立委”林宜瑾涉詐領助理費，台南地檢署21日搜索她的“國會”辦公室和永康服務處，林宜瑾則以新台幣100萬交保。最新消息傳出，林宜瑾過去在擔任議員期間，與台灣民眾黨籍前新竹市長高虹安一樣，先浮報薪資再以回捐方式詐領助理費，不同的是林已當庭坦承犯行。



根據《鏡週刊》28日報導指出，全案是台南地檢署2020年接獲檢舉立案調查的貪污案，林宜瑾並非詐領“立委”助理費，而是涉嫌在擔任議員任內，以人頭助理及回捐等方式詐領助理費約200萬元，涉貪污及偽造文書等罪；與高虹安不同的是，林宜瑾已當庭坦承犯行，並願意繳回不法所得200萬餘元，以爭取輕判或緩刑。



報導透露，林宜瑾從台南縣市合併之前就涉嫌犯案，任台南縣議員期間，依《地方民代補助費條例》每月可向議會申請助理補助款8萬元，縣市合併後增加至24萬元。林透過辦公室向議會申報每位助理月薪，約為3萬多至4萬餘元不等，但助理在薪水入帳後，每月須回捐5,000至9,000元不等，當成辦公室及服務處事務費，每位助理實際領到的月薪為2萬餘元至4萬餘元不等。



檢調查出，林宜瑾犯案模式，與7月底遭台北地院依貪污罪判刑7年4月的前新竹市長高虹安相同。都是先將助理費報滿，再由領到薪水的助理每月回捐5,000至9,000元不等金額當成事務費，用在服務處及辦公室的日常開支。遭收押的林宜瑾永康服務處主任黃品瑜，在全案中角色類似高虹安案的行政主任黃惠玟（小兔）負責管帳，因帳冊事證明確，黃品瑜卻否認造假，因此遭法院裁定羈押禁見。



另外，《鏡週刊》調查發現檢調搜索查到3本關鍵帳冊，林宜瑾當庭坦承犯行，逃過羈押，回到家後即不再強調自己未涉不法。



