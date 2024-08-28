鄭文燦涉貪　藍：法官為何10次駁回搜索聲請

針對桃園檢調在偵辦鄭文燦涉入貪腐弊案，多次聲請搜索都被法院駁回，藍營台北市議員游淑慧提出質疑。（照:游淑慧臉書） 中評社台北8月28日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，桃園地檢署昨天依貪污治罪條例起訴。求處12年徒刑，今天凌晨以新台幣2800萬元交保，並限制住居及出境出海8個月。中國國民黨籍台北市議員游淑慧質疑，桃園地院法官應該說明，為何之前堅決反對讓檢調搜索、前後10次駁回檢方搜索聲請？過程中現金和犯罪證據已經轉移或湮滅多少？



鄭文燦涉入貪腐弊案，檢調多次聲請搜索都被法院駁回，直到鄭文燦7月11日收押禁見後，檢警7月29日再赴鄭文燦台北居所，才在床頭櫃扣得現金678.5萬元，其施姓助理家中也搜得現金近88萬元。



游淑慧昨天在臉書發文提到，桃檢襄閱主任檢察官指出，檢方偵辦時調詢及訊問131人次，聲請搜索10次、逕行搜索1次、“調查局”桃園市調處聲請搜索1次，執行搜索40處，並扣得相關筆記本、電腦等證物。7月11日，在鄭文燦的施姓助理家中，扣得現金87萬9590元；7月29日，則在鄭文燦台北市居所主臥室邊柱旁暗櫃內，發現以2個上鎖保冷提袋，藏放現鈔新台幣678萬5000元。



游淑慧強調，檢察官受不了法院不斷拒絕搜索聲請，所以直接跳過法院，動用逕行搜索權，“哇，結果一次就搜出678萬？唉！桃園地院法官應該說明！”她質疑，為什麼之前堅決反對讓檢調執行搜索？為什麼一直駁回檢方搜索聲請？在這個過程，現金和犯罪證據已經轉移或湮滅多少？



此外，粉專“高雄林小姐”指出，檢方偵辦時“聲請搜索10次”，被桃園地方法院拒絕，遂“逕行搜索1次”，還真在鄭文燦房裡搜出678.5萬！



高雄林小姐表示，狠狠賞了桃園地方法院一巴掌！