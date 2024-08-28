鄭文燦遭檢求重刑12年　郭正亮預言結局

鄭文燦在28日清晨步出地院，整個人瘦了一大圈。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北8月28日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見，至今已邁入第49天，昨日在檢方起訴後，終於在28日清晨交保重獲自由。對此，前“立委”郭正亮27日預言，有人要硬撐不願意說實話，現在就衹有鄭文燦不承認，檢方起訴那麼重就是因為他不承認，鄭文燦的政治生命確定結束了。



檢調4度聲請搜索都被法院駁回，直到鄭文燦7月11日收押禁見後，檢警7月29日再赴鄭文燦台北居所，才在床頭櫃扣得現金新台幣678.5萬元，其施姓助理家中也搜得現金近88萬元，是否涉及財產來源不明罪將另行偵辦。



郭正亮27日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，鄭文燦這個案子是未遂，未遂起訴12年其實很重。送錢給鄭的廖家很明顯是當污點證人了，所以沒有求刑。鄭文燦錢也是沒有地方放，一但被查，所有的保險箱都會被起底的，放來放去只能放在自己絕對信任的地方。至於怎麼還是放在家裡？“因為他找不到信任的人，這個案子比較令人意外是這麼快就結案，這表示相關人通通都承認，不然不會那麼快”。



郭正亮認為，“這通常都有人要在撐，不願意說實話，但現在就衹有鄭文燦不承認，檢方起訴那麼重就是因為不承認”，郭正亮預言，鄭文燦講的理由檢方覺得是太不合理。檢方完全不能接受，“他的政治生命確定結束了”。