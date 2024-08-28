京華城案牽線北檢搜索約談應曉薇、沈慶京

國民黨台北市議員應曉薇。（中評社 資料照） 中評社台北8月28日電／台灣1民眾黨主席柯文哲遭檢舉在台北市長任內，處理京華城案將土地容積率提高至840%，疑涉圖利案，檢廉已加快偵查腳步。台北地檢署今早指揮廉政署兵分多路展開搜索約談行動，搜索京華城負責人、威京集團總部主席“威京小沈”沈慶京等人辦公室及住處，並約談沈慶京、台北市議員應曉薇共5、6人到案，廉政署稍晚將沈、應陸續移送北檢復訊。



對此，北檢表示，今天下午將說明。據瞭解，沈慶京目前人不在台灣，因此檢廉等他返台後採取偵查行動。檢廉今天並沒有約談柯市府官員。



根據《中時新聞網》報導，柯文哲指示前北市副市長彭振聲召開都委會討論前，曾於2020年3月10日出席台北市議員應曉薇的便當會，應女就京華城案向柯陳情，外界質疑應女為京華城案牽線人。



台北地檢署先前以被告身分傳喚前副市長彭振聲，訊後諭令限制出境、出境，檢廉21日曾約談前“監委”劉玉山、文化大學都市計劃與開發管理學系教授徐國城、政治大學地政學系教授白仁德等3名都委，釐清柯市府提高京華城容積率的決策、北市都委會討論過程，調查柯市府提高京華城容積率決策是否涉及圖利。檢方迄今已約談14名都委會委員作證。



柯文哲涉及京華城、北士科、北市萬大魚果市場3大圖利案、以及柯政治獻金申報不實，北檢除魚果市場案外，其餘3案都已發動相關偵查行動。



京華城案源自於1991年間，京華城以捐地3成做為附帶條件，把地目“第三種工業區”變更為“第三種商業區（商三）”，容積率從300%提高為560%，北市府另給予“允建樓地板面積保障”，可蓋到12萬0284.39平方公尺，換算容積率達646%，2001年間完成“實設容積樓地板面積”更高達11萬1919.11平方公尺，換算實設容積率為678.91%。