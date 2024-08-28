柯P買商辦重傷形象　陳智菡：為黨務非私用

陳智菡。（中評社 資料照） 中評社台北8月28日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，更被爆出花選舉補助款新台幣4300萬元以個人名義購置商辦後，“清廉”人設瀕臨破產。民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡28日出面解釋，柯文哲是以民眾黨務發展為出發點，民眾黨不可能像遊牧民族搬來搬去，現在很多片段或破碎資訊導致誤解。



柯文哲深陷政治獻金風暴，並被爆出5月使用4300萬元的選舉補助款，以每坪88.2萬元的價格購入位於林森南路，“立法院”周邊屋齡47年的一處48.76坪商辦。消息一出引來各界譁然，柯文哲“清廉”不拿錢的人設岌岌可危，嚴重衝擊支持者信任。



陳智菡28日接受媒體訪問表示，商辦購置在“立法院”附近，地理位置就已說明很多事，是因為民眾黨目前是以“立法院”為中心的政黨，也因為民眾黨中央黨部的空間非常有限，我們不可能像遊牧民族搬來搬去，希望民眾黨中央能在“立法院”周邊找到腹地足夠大、適合的地方，因為民眾黨會一直發展。



陳智菡說，因此柯文哲為了黨務好好運作、智庫發展才有購置的需求與規劃，“並不是購置為自己的不動產或挪為私用”，很可惜用意都被曲解了。現在很多片段或破碎資訊，要引導成這件事違法，本身應就戴著有色眼鏡或偏見，，反正商辦已經購置，未來無論是要申報或做什麼處理，都可以向外界解釋。