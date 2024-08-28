台官方否認擋黑悟空　稱有登錄沒送件

中國大陸首個“3A”單機遊戲“黑神話：悟空”。（照片：遊戲截圖） 中評社台北8月28日電／中國大陸3A級電玩遊戲大作《黑神話：悟空》風靡全球，卻尚未在台灣PlayStation商店上架，遭質疑是否政治因素介入？數產署副署長林俊秀27日強調，至今有242款大陸遊戲過審，此次絕非故意卡關，是因仍未收到在台代理商繳交的相關文件。



該款遊戲的代理商“泰坦育樂”表示，與大陸遊戲開發商“遊戲科學”還在討論，尚未簽署合約，後續若確定由該公司代理，會在最快時間內送件。



中國大陸3A（高成本、高質量、高體量）單機遊戲《黑神話：悟空》爆紅，截至8月23日晚上9點，《悟空》的總銷量突破1，000萬份，以此計算，銷售額近人民幣30億元。外界預測，《悟空》最終銷量將達2000萬份，以此計算最終銷售額將突破人民幣60億元（約新台幣270億元）。



林俊秀說明，該遊戲是由中國大陸開發商開發，依《兩岸人民關係條例》及遊戲軟體分級管理辦法，要求應授權台灣代理商在台營運，且台灣代理商須於上市前，繳交代理合約、代理營運聲明書、公司資訊說明與伺服器流向檢測報告（金流、個人資料、帳號申請、遊戲進行中的資料流向）。



林俊秀指出，經查台北市電腦公會設立的數位娛樂軟體分級查詢網，該遊戲已有台灣代理商“泰坦育樂股份有限公司”於7月31日登錄遊戲資訊，台北市電腦公會已請業者依照中國遊戲代理程序進行送件，但直至8月23日，業者未提交代理證明相關文件。



林俊秀表示，此事無關政治，純粹是程序沒走完，過去也有其他中國遊戲上架，如果有政治問題，早就會發生了。只要業者將文件送達，便會審核相關資料，包含代理合約、分級及資安等規定，若資料完整，不必1個月就可上市。

