李乾龍心痛藍營私心　朱立倫為何要弄出郭？

國民黨前秘書長李乾龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月28日電（記者 張穎齊）中國國民黨明年改選主席，國民黨前秘書長李乾龍28日表示，國民黨一直以來都沒有同心同德，這次一定要徹底覺悟，若台中市長盧秀燕願承擔重任，競選黨主席兼2028候選人，他會支持。至於新北市長侯友宜未來走向？他說，侯應該不會選黨魁，但也要問侯本人，先將新北市長交棒好吧。



李乾龍今日上午接受《POP撞新聞》廣播節目主持人黃暐瀚專訪。



曾任侯友宜2024競選總幹事的李乾龍表示，他今年已76歲了，一直都希望能重振國民黨，國民黨要重返執政一定要徹頭徹尾屏除私心，主政的國民黨主席朱立倫很重要，要有強而有力的黨中央、好的智庫，改革的“立法院”黨團，但到現在有一致嗎？他很心痛，國民黨長期以來都沒有同心同德，就像去年大選侯友宜民調從4成多，曾被玩垮到19%過。



李乾龍說，坊間很多人都傳黨主席的人選，賴清德僅有4成民意，他認為國民黨魁要有三條件：沒私心、有募款能力、熟悉兩岸，面對2026、2028選舉，大約要共籌20、30億元新台幣，只要國民黨給人民有希望，就募得到，他以前就有勸過前國民黨主席江啟臣當造王者、桶箍就好。



黃暐瀚問，朱立倫、盧秀燕、侯友宜好像都沒聚集這三條件？衹有李乾龍有？李乾龍笑說，其實若盧秀燕願意選黨主席，是可排除未滿足的條件，也可兼任2028候選人，現在大家都推盧，他也會支持，很適合，即便現在還是台中市長，但他認為與兼任黨主席也不衝突，他願意當後盾，盧是好的人選，他就當幕僚。



談到2024國民黨大敗，李乾龍說，每個人都有私心，都不坦誠，他認為朱立倫是很重要的，大家都看在眼里，為何要想辦法弄出個鴻海創辦人郭台銘、還有台灣民眾黨主席柯文哲藍白合？這都是讓國民黨落敗的很大原因之一，侯那時很辛苦，就像鼻子被兩條韁繩掛住的牛，原地踏步，他那時就勸侯勇敢做自己、甩掉韁繩，並力勸前“立法院長”王金平出來整合擔任侯友宜的後援會總會長，整合外省、本省。



黃暐瀚問，柯文哲出事，未來還要藍白合嗎？李乾龍說，柯文哲根本就有私心，國民黨是泱泱大黨，大哥可以給小弟分糖吃，當時侯怎可能當副手？現在當然很多人說別對柯文哲落井下石、趁人之危，其實國民黨該當自強，藍白合是荒腔走板的戲碼，現在民眾黨頻頻出包，國民黨不能退無可退、退到懸崖下粉身碎骨，國民黨人才那麼多，過去藍白合若真能成自然樂觀其成，但就是不可能成，柯如今也頻出問題。

