民眾黨風暴擴大　柯文哲台中廟口開講有變數

民眾黨台中市黨部主委江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月28日電（記者 方敬為）台灣民眾黨中央委員、台中市議員江和樹日前預告，黨主席柯文哲本周將到台中“廟口開講”直接面對人群。但在民眾黨風暴連日擴大，據瞭解，黨中央對於柯現階段舉辦公開活動的適宜性出現分歧，江和樹今天向中評社證實，黨中央確實還在討論中，今天晚間將開會探討相關事宜，地方都準備好了，就看柯的意願。



民眾黨主席柯文哲近日陷入2024大選政治獻金帳目風暴，日前又被爆出使用選舉補助款以個人名義購入新台幣4300萬元商辦，引發爭議。民眾黨台北市議會黨團原訂今天舉辦“居住正義講座”，因此臨時喊卡。先前由民眾黨台中市黨部主委江和樹預告的柯P“廟口開講”是否生變，各界關注。



柯文哲在2024大選競選期間舉辦廟口開講，從台中大甲鎮瀾宮出發，成功在台灣中南部颳起旋風，基層希望複製戰略，化危機為轉機。江和樹上周對媒體宣布，已建議柯文哲直面選民，走出同溫層向民眾說清楚、講明白，可能在8月31日或9月1日起在台中舉辦3至5場“廟口開講”，由柯當面向民眾報告，無論是支持者或反對者，都歡迎到場交流，“有意見當面說，我們不會提告！”。



不過，隨著民眾黨風暴持續擴大，北市議會黨團的“居住正義講座”取消，台中的廟口開講也出現變數。據瞭解，黨中央對於柯文哲現階段舉辦公開活動的適宜性出現分歧，尤其政治獻金帳目風暴燒向台中市，黨籍台中市政府顧問蔡壁如28日也被質疑競選金流作假，柯文哲再到台中開講，就怕負面效應堆疊。



江和樹對此證實，黨中央確實還在討論中，今晚黨中央將開會時，他會當面向柯文哲確認，由主席決定廟口開講是否舉辦，地方的場地、硬體都準備好，就看柯的意願。

