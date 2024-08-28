柯文哲辭黨主席？陳智菡：先釐清事實

陳智菡。（中評社 資料照） 中評社台北8月28日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，外傳台北地檢署昨天再查出有4筆總金額新台幣1300萬元的帳目金流不明，案情疑似再擴大發展。民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡28日表示，在第一場記者會就已提到被會計師端木正虛報的總金額高達新台幣2100萬元，我們也已找出單據，明天將召開記者會，將一切交代清楚。



至於柯文哲用選舉補助款新台幣4300萬元以個人名義購置商辦，重創“清廉”人設，陳智菡則解釋，柯文哲是以民眾黨務發展為出發點，民眾黨不可能像遊牧民族搬來搬去，現在很多片段或破碎資訊導致誤解。



媒體追問，柯文哲是否有請辭黨主席的規劃？陳智菡並未說死，她僅說，現階段還是把事情釐清，待釐清後，自然就會知道責任歸屬。



柯文哲多案纏身，包括政治獻金申報不實、京華城容積獎勵等案，近期更是內外交迫，遭爆料妻子陳佩琪看豪宅、柯文哲花選舉補助款新台幣4300萬元買商辦等。政治獻金案部分，北檢昨天再度約談會計師端木正的助理陳韋瑄，外傳除柯辦主動公布的新台幣916萬元帳目不明外，還有4筆總金額1300萬元的帳目金流不明，案情恐擴大發展。



陳智菡28日接受媒體訪問表示，在第一次記者會就已有說明，被端木正虛報的不衹有時樂、尼奧公司的三筆總計916萬元款項，當時就提到被虛報的金額高達2100萬元、多達9筆，經過2個禮拜的清查後，所有被端木正虛報的單據都找到了，我們完全能證明單據都在，且都用於選舉支出。

