李乾龍：兩岸定會走在一起　和平統一

國民黨前秘書長李乾龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月28日電（記者 張穎齊）針對兩岸關係緊張，中國國民黨前秘書長李乾龍28日接受廣播節目訪問表示，兩岸同文同種同血緣，打斷手骨連著筋的親兄弟，就算現在因賴清德執政，看似是兩條平行線，但終究會走在一起。美國是外部勢力，別來相害，台灣政府的赴陸觀光禁團令想要去擋，他相信怎麼擋都擋不住兩岸交流。



節目會後，李乾龍接受中評社訪問，如何看兩岸未來4年？他表示，兩岸一定會走在一起，和平統一，誰統誰都還不知道，看誰制度好。大家都不會想打仗，兩岸人民都認同同文同種，會追求和平。而賴清德雖拿著“台獨”神主牌，但賴沒那個膽宣布“台獨”，因“台獨”在台灣沒市場，衹有4成選票。“台獨”已成過去式，現在就讓賴喊一喊，喚回基本盤而已。



李乾龍今日上午赴台北市醒吾大樓上《POP撞新聞》廣播節目接受台長黃暐瀚專訪。



現任新北市先嗇宮董事長的李乾龍表示，兩岸同是炎黃子孫，他6月隨國民黨籍前“立法院長”王金平到崑山與台商一起參拜媽祖廟，兩岸同屬三皇五帝後代，有伏羲、炎帝神農、黃帝軒轅的血緣，而先嗇宮也有270年歷史，他47歲就接董事長。



李乾龍自曝，今年農曆除夕先嗇宮抽了個國運籤，但竟是抽到“第十六簽乙己下下籤”，籤詩為“官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕；傍人煽惑君休信，此事當謀親兄弟”。其實就看各人怎去解讀，他倒是解析此籤詩為，雖然兩岸吵來吵去，那不如各自先經營好自己，別相信旁人、外部勢力如美國，兩岸是親兄弟，同文同種才會和睦、和諧、和平，兩岸主事者都該心平氣和下來。



他認為，大陸若把台灣打爛也沒好處，倒是別讓美國人說三道四，因美國並不希望兩岸坐下來談。他還要爆料，美國在台協會台北辦事處（AIT）的政治組2位組員，上個月到先嗇宮找他。他原先拒絕好幾次後答應，他就對AIT官員說，不反對親美、友日、和陸，但台灣別“傾美”，美國要愛台灣、就別害台灣，不要將整個島布雷。也要支持台灣核四，而不是只愛台灣的錢、做生意而已，當時AIT官員臉都綠了。