沙利文訪華　李彥秀：三層重大意義

藍委李彥秀。（中評社 資料照) 中評社台北8月28日電（記者 張嘉文）美國白宮國安顧問沙利文昨日在北京與中國外長王毅會面，中美展開新一輪戰略溝通。中國國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今天對此表示，這證明美國長期而言，尋求與中國大陸關係正常化，增加可預判性，減少雙方意外衝突。



李彥秀強調，更凸顯三層短期的重大意義，一、面對特朗普來勢洶洶，民主黨在美中關係以及國際戰略佈局上，企圖與特朗普進行明顯的政策區隔；二、對執政的民主黨而言，穩定的美中關係，有利於民主黨賀錦麗的選情，美國也在做這方面努力；三、俄烏戰爭以及中東戰事近期都有擴大的趨勢，美中在戰略上進行高層的面對面溝通，對美國未來地緣政治上佈局，是重要且必要的。



沙利文27日抵達北京與王毅會面，兩人在一幅山水畫前握手。沙利文希望兩國軍隊間的對話，擴展到戰區指揮層級，以防止在台海發生衝突，而大陸外交部表示，會與沙利文談及台灣，並闡明嚴正立場。



李彥秀今天對此表示，中國大陸領導人習近平在今年四月會見美國國務卿布林肯後，是否會在北京與沙利文會面？以及雙方會面的氣氛？共和黨剛剛通過“賀錦麗版”黨綱，美國也即將在11月舉行大選，沙利文此次北京行，以及是否會當面邀請習近平訪美，都將成為觀察美中關係是否趨緩的重要指標。

