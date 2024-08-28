綠委：民眾黨揚言砍“監院”預算是包庇柯

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月28日電（記者 黃筱筠）民眾黨“立委”張啟楷於網路節目中表示，因“監察院”成效不彰，下會期民眾黨團將要砍“監察院”預算，並要“修憲”廢除“監察院”。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，藍白陣營果然哥倆好一對寶，也都不學好。現在“監察院”依據政治獻金法，進行選舉獻金管理何錯之有，也針對啟動台智光、京華城案等調查有無缺失，“監院”何錯之有？民眾黨為了護航一黨之私，包庇黨主席柯文哲的一人利益，這種為“修憲”而“修憲”，民眾難接受，是錯誤的政治操作。



吳思瑤表示，藍白陣營強推“國會”擴權法案，在“憲法”法庭進行“釋憲”程序，國民黨一再提出要杯葛“司法院”預算，還要限縮大法官職權行使，“憲法”法庭藍白詆毀不敬，“監察院”是憲政機關，“憲法”賦予“監察院”是“憲法”明定權力運作行使，都有明確依據。



她表示，“監察院”依法執行，難道因為民眾黨、柯文哲涉及不法行為，所以民眾黨要砍“監察院”預算 並“修憲”廢除“監察院”。“修憲”不該拿來挾怨報復或是先射箭再畫靶的政治行為，“修憲”是重要大事 民眾黨為了護航一黨之私，包庇柯文哲的一人利益，這種為“修憲”而“修憲”，民眾難接受，是錯誤的政治操作。



民進黨“立委”洪申翰也說，大家不要忘，民眾黨弊案一開始就是透過“監察院”的網站跟公開資訊，才知道這裡面貓膩，之後一連串被踢爆，大家才發現，民眾黨有吸金嫌疑。民眾黨居然大剌剌說，可惡，下個會期要砍監察預算，要讓“監察院”難以運作，民眾黨是不是挾怨報復？讓民眾黨支持度腰斬，現在一刀要揮向“監察院”。這是出於民主善意還是報復心態？