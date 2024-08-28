環保民團提四大訴求強化綠領人才　綠委相挺

台灣生態專業技術服務商業同業公會召開"綠領人才要培力，生態專業來助力"記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月28日電（記者 俞敦平）在今日的＂綠領人才要培力，生態專業來助力＂記者會中，與會專家們呼籲政府與業界合作，加速生態保護與人才培訓，以應對全球氣候變遷的挑戰。出席相挺的民主進步黨籍“立委”洪申翰指出，應將生態專業融入重大建設規劃，以避免衝突並促進環境與經濟的雙贏。



28日，台灣生態專業技術服務商業同業公會於“立法院”召開＂綠領人才(Green Collar 指從事綠色工作的專業人員)要培力，生態專業來助力＂記者會。台灣千里步道協會周聖心執行長、東海大學生態與環境研究中心主任江智民教授以及洪申翰出席。



環團代表們首先提出四大訴求，強調生態專業與綠領人才的重要性。他們呼籲政府加速推動淨零排放計劃，並將生態保護融入其中。同時，強調生態專業人才的需求激增，要求政府與業界合作，建立專業人才認證機制及棲地分類架構，以確保生態保育的質量。



環團代表們接著指出，面對氣候變遷與生物多樣性減損，培育綠領人才勢在必行，並建議政府將生態系統服務融入就業政策，推動綠色基礎設施，促進就業與吸引年輕人投入。他們強調，生態專業需求日益增加，但從業人員素質參差不齊，呼籲加強專業培訓和認證機制，以確保職業倫理和生態保育質量。生態問題需長期投入與科學解決，專家們呼籲各界重視生態發展，並參與相關研討會促進技術交流。



前來相挺的綠委洪申翰指出，台灣過去重大建設常因忽視生態規劃而引發社會衝突。他強調，應讓生態專業人才在建設規劃初期就介入，提出解決方案，以減少爭議。他並表示，正與生態公會推動棲地圖資建置、專業認證及綠領人才培育，期望透過官方與民間合作，讓生態與經濟共存共榮。