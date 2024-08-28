柯文哲辭黨主席？蔡壁如：現階段非好事

台中市府顧問蔡壁如接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月28日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲爭議擴大，曾披民眾黨戰袍選“立委”的淡江大學助理教授何景榮呼籲，柯文哲應請辭，由中央委員黃國昌暫代，並點名創黨元老、台中市府顧問蔡壁如回任中央委員領導民眾黨。蔡壁如今天對此表示，請大家給柯主席一些時間，至於是否承擔黨務？她表示，先前已承諾深耕台中，她要再想想。



柯文哲政治獻金與京華城等三大案風波未平，又被爆出用選舉補助款新台幣4300萬元，以個人名義購入商辦，爭議連環爆，黨內人心惶惶，憂心滅黨危機。何景榮日前呼籲，民眾黨要盡快“清創”，柯文哲應請辭黨主席，由中央委員黃國昌暫代，並指定前民眾黨“立委”蔡壁如、陳琬惠任中央委員，共同出來領導民眾黨。



蔡壁如28日赴清水區安興宮出席宗教活動，對於何景榮的建議受訪表示，黨內目前的狀況還不到“清創”的程度，就像車禍受傷，要先止血才能清創，目前黨內還在止血階段，她相信柯文哲能夠對外釐清爭議，明天柯也要親自召開記者會說，請外界給主席一些時間。



至於柯遭黨內逼宮，外界點名接班？蔡壁如表示，她參選2024“立委”時，曾公開宣示要深耕台中，她是很重承諾的人，既然已宣示要在地方深耕，不可以背信承諾，當然，她也認同要幫助民眾黨向前走，要如何兼顧，她要再想一下，會找時間跟柯文哲談談。



蔡壁如認為，現階段要柯文哲辭掉黨主席並不是一件好事情，黨內要群策群力，才能真的止血。柯文哲辭黨主席會否挽救民眾黨？有待商榷，有時候是社會對民眾黨有一些期待，應該廣納社會諫言，一同邁進才有正面效益。