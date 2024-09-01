張榮恭語中評：大陸或霹靂手段遏獨

國民黨前副秘書長張榮恭。（中評社 資料照） 中評社台北9月1日電（記者 張嘉文）針對賴清德上任百日所顯現的兩岸路線，中國國民黨前副秘書長、前陸工會主任張榮恭接受中評社訪問時指出，賴不僅“台獨”立場鮮明，而且“台獨”心態急促，持續堆疊兩岸更大衝突的危險成份，未來四年的台海動盪將甚於以往，甚至不排除激出大陸採取霹靂手段制止“台獨”。



張榮恭說，賴清德就職演說鼓吹“新兩國論”，立即引來大陸發動為期兩天的圍台軍演。但他完全無視此一重大信號，而在一個月內，多次宣揚“新兩國論”，其不惜升高兩岸對抗的姿態高漲。



7月10日，賴清德赴軍中政治教育“莒光園地”講話，以“中國”稱呼大陸，是基於“一邊一國”。8月8日，他為將官授階時，再提兩岸“國與國互不隸屬”。這都表露了用“台獨”意識形態建軍的意圖，坐實大陸國防部長董軍所指的“台獨武裝”。



張榮恭說，必須知道的是，過去台灣軍隊的政治教育是反對“台獨”，使得兩岸軍隊有機會免除一戰。如今，若是台灣軍隊被賴清德改變性質成為“台獨武裝”，兩岸軍隊就恐怕唯有一戰了。而美方若仍認為賴清德沒有挑釁大陸，就顯然是縱容“台獨”來為美國效力，從而以整個台灣的利益作為犧牲品。

