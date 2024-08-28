檢調頻搜“立院”　吳思瑤：盼大家都奉公守法

吳思瑤在立法院中興大樓受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月28日電（記者 黃筱筠）對於檢調一周內兩次搜索“立委”辦公室，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，司法權獨立公正調查，希望“立委”們都奉公守法，大家都不會有涉及違法行為發生，檢調依照職權行使必要作為，他們都尊重。她也希望“立院”早日恢復平靜，“立院”要開議了，有很重要的課題在面前。



民進黨籍“立委”林宜瑾涉詐領助理費，台南地檢署21日搜索她的“國會”辦公室和永康服務處，林也遭訊問，22日清晨5點多以新台幣100萬交保。



中國國民黨“立委”鄭天財涉收賄新台幣數百萬元，讓業者掛名辦公室特助，並協助業者施壓行政機關，北檢昨天搜索鄭天財“立院”辦公室等地並約談鄭，訊後諭令新台幣200萬元交保及限制出境、出海。媒體詢問有沒有聽過這種手法？



吳思瑤說，她沒聽聞這種作法。鄭天財被搜索相關涉案狀況要讓檢調具體調查，這些都是傳聞，真相如何要由檢調司法釐清。民進黨團對於司法獨立公正調查非常尊重，不會未審先判，也不會因為黨籍不同就下指導棋，他們尊重獨立調查。



民進黨“立委”洪申翰也說，確實過去藍白陣營一直把執政黨所謂綠能的弊端、弊案刻意連結，但仔細看，現在更多藍營政治人物，“立委”、議長其實是直接介入綠能相關弊案，因為執政黨重視再生能源，希望綠能政策推動過程，一定要除弊，該查的查，該辦的辦，不用手軟，不分黨派。