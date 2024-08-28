台“央行”防金融風暴　卓榮泰稱不會有限貸令

“行政院”召開“行動創新AI內閣執政101”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月28日電（記者 鄭羿菲）台灣房地產近期因“限貸令”引發房市恐慌，民怨直燒。“行政院長”卓榮泰28日兩度強調，政府不會有限貸令！但他也說，“央行”的積極作為是對的，但絕不會影響已進行中的貸款對象，民眾權益不應受到任何困擾，近期再邀“央行”來談一談如何讓民眾安心。



民進黨政府在去年選舉期間推出“新青安”房貸方案，造成全台房市交易升溫，台灣各銀行貸款接近滿水位，“央行”為防止發生金融風暴，日前找34家銀行“喝咖啡”，被解讀為是限貸令，如今傳出申請房貸也受到影響引發民怨，



“行政院”28日召開“行動創新AI“內閣”執政101”記者會，“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、發言人陳世凱、“行政院政務委員”陳時中等人出席。



卓榮泰在記者會上指出，民進黨政府逐步落實“百萬租屋家庭支持計劃”，用社宅、包租代管、租金補貼等各種方式，並改善新青安貸款2.0，落實稽核，防堵投機炒作，再加上房屋稅差別稅率2.0上路等，希望能保障居住正義。



媒體問及，目前房市仍居高不下，公股銀行房貸逼近《銀行法》30%的警戒線，“央行”下令銀行業者9月6日前須提出改善方案，社會解讀這是“限貸令”，卓榮泰怎麼看？面對有購屋需求卻無法貸款的人，要怎麼處理？“行政院會”否找各部會商討因應對策？



卓榮泰連續兩度強調，政府沒有限貸令，政府不會有限貸令！我們關心的是金融市場在貸款成數上的安全準備，所以“央行”有一些積極作為，積極的作為是對的，但絕對不會影響到正常的、一般的、已經進行中的這些貸款對象，對民眾的權益不應該造成任何困擾，他已經決定在近期內再邀請“央行”來談一談，在9月6日前要做什麼讓民眾安心的討論與決定，屆時會再向各界報告。



卓榮泰說，至於新青安部分，若還是有一些人誤用或濫用政原意，甚至不管是個人或是電商用各種方法，還是有脫法脫序的行為，我們會有進一步作為。如果現在這些狀況還沒有辦法得到迅速限制，他會再經過討論，再用更大的力量讓新青安回歸到政策的原意。